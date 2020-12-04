“الوطنية للنفط”: إيرادات بيع النفط والغاز لشهر نوفمبر تجاوزت 700 مليون دولار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الجمعة أن إجمالي إيرادات صادرات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات لشهر نوفمبر تجاوزت 700 مليون دولار أمريكي.



وأوضحت المؤسسة أن إيرادات بيع النفط لشهر نوفمبر بلغت حوالي 619 مليون دولار، فيما تجاوزت إيرادات بيع الغاز والمكثفات 72 مليون دولار، والمنتجات النفطية حوالي 8.5 مليون دولار، إضافة إلى 732 ألف دولار من بيع البتروكيماويات.



وأشارت مؤسسة النفط إلى أنها تمكنت من تحصيل ديون عن أعوام سابقة من شركة الاستثمارات النفطية القابضة بقيمة 37.5 مليون دولار، مضيفة بأن كافة الإيرادات موجودة في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي متضمنة كافة العمليات والتسويات للشركاء وحقوق الغير.

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