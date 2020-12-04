أعتقال رجل أعمال فرنسي لبناني متهم بقضية تمويل القذافي لحملة ساركوزي

أفادت وكالة فرانس برس الفرنسية أن السلطات في بيروت اعتقلت رجل أعمال فرنسي لبناني على صلة بمزاعم عن تمويل ليبي غير مشروع لحملة نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2007 ، بناءً على طلب من الإنتربول.

وأضافت الوكالة الفرنسية أن زياد تقي الدين هرب إلى العاصمة اللبنانية في وقت سابق من هذا العام بعد أن حكمت عليه محكمة فرنسية بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية منفصلة تتعلق بملايين اليوروهات .

ومع ذلك، فقد تراجع عن مزاعمه بشأن الأموال الليبية الشهر الماضي واتهم بدلا من ذلك القاضي المشرف على محاكمة الرئيس الفرنسي السابق بتحريف أقواله لجعله “يقول أشياء متناقضة تماما” مع ما قاله بالفعل.

ووفقا للوكالة فإن تقي الدين يخضع الآن للاستجواب من قبل المدعي العام اللبناني لتحديد ما إذا كانت التهم الموجهة إليه مبررة أم لا ويمكن إثباتها في المحكمة، ومن المتوقع في حال استمرت القضية أن تجرى محاكمته في لبنان موطنه الأصلي أو في فرنسا عبر تسليمه للسلطات هناك.

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