لجنة إدارة شركة البريقة الجديدة تتسلم مهامها

جرت مراسم التسليم والاستلام بين أعضاء لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط، السابقة ولجنة الإدارة الجديدة، وذلك بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس.

وقام عضو لجنة الإدارة المعفي مفتاح الرماح الأصقع، بتسليم المستندات والوثائق المتعلقة بنشاط الإدارة التي كان يشغلها إلى عضو لجنة الإدارة الجديدة، كما استلم فريد علي القمودي نشاط مهام إحدى إدارات الشركة بصفته عضواً جديداً، وشارك في إجراءات مراسم التسليم كامل أعضاء اللجنتين المكلفين بإتمام إجراءات التسليم والاستلام.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع لله، جملة من القرارات المتعلقة بإعادة تسمية ممثلي المؤسسة الوطنية للنفط، والمتمثلة في مجالس الإدارة والأعضاء بكامل الشركات التابعة لها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية