مؤسسة النفط تكشف عن إيراداتها لشهر نوفمبر الماضي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات صادرات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات لشهر نوفمبر الماضي، قد تضاعفت إلى نحو سبعمائة مليون ونصف المليون دولار أمريكي، مسجلة بذلك ارتفاعا بأكثر من مائتين في المائة عن شهر أكتوبر.

وأفادت المؤسسة بأن إيرادات شهر نوفمبر من العام الماضي، قد بلغت أكثر من مليار ونصف المليار دولار أمريكي، مشيرة إلى أنه تم تحصيل ديون عن أعوام سابقة من شركة الاستثمارات النفطية القابضة تقدر بنحو سبعة وثلاثين ونصف المليون دولار.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان بتفاصيل إيراداتها على صفحتها بفيسبوك، أن كافة الإيرادات موجودة في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي متضمنة كافة العمليات والتسويات اللاحقة.

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