مالية “الوفاق” توقّع اتفاقًا مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

وقّع وزير المالية، فرج بومطاري، مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، خطاب تعاون يحدّد الدعم الأمريكي المستمر، الذي ينصّ على تعزيز الشفافية المالية وتحسين الإدارة المالية العامة في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضمّ “بومطاري”، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية “نورلاند”، حيث بحث المجتمعون التحديات الاقتصادية التي تواجه ليبيا، وإمكانية دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لجهود الحكومة؛ لتمكين البلديات من لعب دور أكبر في تقديم الخدمات للشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الجنوب، إضافة إلى تعزيز الشفافية المالية، وتطوير جانب الاستثمارات الأمريكية والأجنبية الأخرى لصالح جميع الليبيين.

واتفق الطرفان على عقد اجتماع كبار التكنوقراط وصناع السياسات الليبيين؛ لإجراء حوار تشتدّ الحاجة إليه حول التحديات الاقتصادية التي تواجه ليبيا، ومنها سعر الصرف وعملية الميزانية.

من جهته، جدّد السفير دعم الولايات المتحدة للترتيبات الحالية التي يتم بموجبها تجميد عائدات النفط والغاز تحت إدارة غير سياسية كإجراء مؤقت واستثنائي، بينما حثّ على عقد الاجتماع الذي اقترحته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في أقرب وقت ممكن لتعزيز الاتفاق على حلّ مؤقت بانتظار القرارات النهائية في سياق منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تُيسّره الأمم المتحدة.

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