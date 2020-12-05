حصري:ضمنهم “مصطفى الخطابي” وحامد الحضيري … انتهاء المدة القانونية لمجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية

كشف مصدر مسؤول بالشركة الليبية للاستثمارات الخارجية لصحيفة صدى الاقتصادية عن انتهاء المدة القانونية لرئيس مجلس إدارة الشركة “مصطفى الخطابي” اليوم 5 ديسمبر ، حيث أن مدة المجلس القانونية 3 سنوات.

وبحسب المصدر فقد انتهت المدة القانونية لمجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات ، وأي قرار يصدر عنه الآن غير قانوني ، و في ذات الوقت فإن السجل التجاري الصادر باسم مصطفى الخطابي كممثل قانوني للشركة قد انتهت صلاحيته ، كذلك مدة اعضاء المجلس قد انتهت بتاريخ 3 نوفمبر 2020 ، ومن هذا التاريخ قانونيا مصطفى الخطابي لا يمثل شركة الاستثمارات الخارجية داخليا أو خارج ليبيا.

علماً بأن مصطفى الخطابي يدير شركة الاستثمارات الخارجية بصفته رئيس المجلس من خارج ليبيا منذ أكثر من 4 أشهر وفقاً لمصدر بالشركة الليبية للاستثمارات الخارجية .

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