ميناء بنغازي يستقبل 11,4 ألف طن من الأسمنت

ذكرت إدارة ميناء مرحبا في متأخر من أمس الجمعة بأن أرصفة الميناء استقبلت اثنين من البواخر تحملان 11,4 ألف طن من مادة الأسمنت.

وبحسب بيان لإدارة الميناء، وصول بنفس التوقيت سفينة نقل حاويات وعلى متنها عدد 209 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

وتعاني أغلب مناطق البلاد من نقص الأسمنت وارتفاع أسعاره منذ أشهر نتيجة توقف المصانع عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء ونقص إمدادات الطاقة.

وعلى الرغم من السماح باستيراد الأسمنت من دول مثل تونس ومصر وتركيا، إلا أن أسعار الأسمنت المحلي لاتزال مرتفعة حيث وصل سعر القطار الواحد الأيام الماضية إلى ما بين 55 – 66 دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية