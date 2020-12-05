السلع الغدائية تشهد إنخفاضا بالسوق المحلي

أكد تاجر مواد غذائية “محمد” لصحيفة صدى الاقتصادية مساء اليوم السبت على انخفاض بعض السلع الغدائية بالسوق المحلي .

حيث قال أن إنخفاض بعض السلع منها أرز أبو بنت الذي وصل إلى 3.5 دينار بينما كان 7 دينار، وحليب جودي 1لتر 3.50 دينار بينما كان سعره 4.50 ، ودقيق الأميرة 1 كيلو وصل إلى 1.75 بينما كان 2 دينار، وزيت النجمة 1لتر الذي وصل سعره اليوم إلى 6 دينار بينما كان سعره 6.50، والبيض “الغير معلب” وصل اليوم 12.5 بينما كان سعر البيض 13.5 ، منوها أن السلع الغدائية ستنخفض أكثر إذا انخفض الدولار الفترة القادمة.

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