اقتصاد

إيرادات ليبيا النفطية في نوفمبر تتجاوز 700 مليون دولار

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات صادرات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، لشهر نوفمبر للعام الحالي؛ قد تجاوزت 700 مليون دولار.

وأفادت المؤسسة، في بيان لها، أن الإيرادات سجّلت ارتفاعا قدره 204% عن شهر أكتوبر الماضي، ولفتت إلى أن إيرادات شهر نوفمبر من العام الماضي، بلغت أكثر من مليار وستمائة مليون دولار.

وأشارت إلى تحصيل ديون عن أعوام سابقة من شركة الاستثمارات النفطية القابضة وقدرها أكثر من 37 مليونًا و500 ألف دولار.

وأوضحت أن كافة الإيرادات الموجودة في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط، موجودة لدى المصرف الليبي الخارجي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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