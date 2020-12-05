تنفيذ مشروع تطوير مصحة النفط بطرابلس

قالت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم السبت، إن رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله قام بزيارة إلى مصحة النفط بطرابلس؛ لمتابعة التنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير مصحة النفط.

ووفق بيان للمؤسسة، شملت زيارة صنع الله اجتماع مصغر مع إدارة المصحة والشركة المنفذة حول المشروع. وأشار البيان إلى أن مشروع التطوير جاء لتلبية الخدمات الطبية المتزايدة للعاملين والموظفين بقطاع النفط وعائلاتهم وتحسينها ولمواكبة التطوير الحاصل في الخدمات الطبية العالمية.

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذ مشاريع مماثلة في بنغازي وسبها وبعض مناطق عملياتها العام القادم، على أمل الحصول على الميزانيات اللازمة.

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