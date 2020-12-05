وصول الناقلة أنوار ليبيا لميناء طرابلس بحمولة تبلغ 34 مليون لتر من الوقود

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز اليوم السبت، عن وصول الناقلة أنوار ليبيا لميناء طرابلس محملة بشحنة من وقود البنزين تقدر بحوالي 34 مليون لتر.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأن العمليات التشغيلية لمباشرة التوزيع من الناقلة أنوار ليبيا من المتوقع استئنافها عند الساعة 6 مساءً لهذا اليوم على شركات التوزيع المختلفة.

وأشار البيان إلى أنه تم تزويد جميع محطات العاصمة التابعة لشركات التوزيع من مستودع الزاوية لسد العجز خلال اليومين الماضيين.

وطمأنت شركات البريقة لتسويق النفط المواطنين بتوفر الوقود وبكميات كبيرة مؤكدة على ضرورة التحلي بروح المسؤولية ولا داعي للهلع غير المبرر.

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