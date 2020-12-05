بلدية مصراتة تبحث الصعوبات التي تواجه افتتاح مركز الصداقة الليبي التركي

بحث المسؤلون عن بلدية مصراتة اليوم السبت مع ممثلين عن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (TEKA)، الصعوبات التي تواجه افتتاح مركز الصداقة الليبي التركي بالمدينة.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمصراتة ضم عميد أعضاء المجلس البلدي والقنصل العام التركي بدولة ليبيا، ومنسق الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (TEKA)، ومدير عام مركز الصداقة الليبي التركي للعلاج الفيزيائي.

ووفق بيان للبلدية، تناول الاجتماع الصعوبات والعراقيل التي تواجه افتتاح مركز الصداقة الليبي التركي، إضافة إلى التأكيد على ضرورة الإسراع في افتتاح المركز ليقدم خدماته للمواطنين داخل وخارج مصراتة.

وأشار البيان إلى تعهد المجلس بتذليل كافة الصعوبات التي تعرقل افتتاح المركز، في حين تعهد الجانب التركي باستكمال كافة الإجراءات المنوطة به لافتتاح المركز في أقرب وقت ممكن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية