تباين سعر الدولار مقابل الدينار الليبي… اخر أسعار العملات الأجنـبية والذهب

سجل سعر الدولار الامريكي تذبذبه بين الصعود والهبوط مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية تبيانها في تداولات السوق الموازية مساء السبت.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم السبت 05-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.39 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.38 دينار

اليورو = 7.75 دينار

الجنية الإسترليني 8.60 دينار

الليرة التركية 0.83 دينار

الدينار التونسي 2.38 دينار

الجنية المصري 0.40 دينار

الذهب عيار 18 كسر 262 دينار

الذهب عيار 21 كسر 305.6 دينار

الفضة كسر 2.70 دينار.

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