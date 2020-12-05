بنغازي .. وزارة المالية الليبية تُطلق البرنامج التدريبي “دبلوم المراقبين الماليين”

بنغازي 06 ديسمبر 2020 (وال)- انطلقت ببلدية بنغازي، البرنامج التدريبي “دبلوم المراقبين الماليين” باشتراك بين وزارة المالية والتخطيط متمثلة في مركز الدراسات المالية والعمليات، ومركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي.

البرنامج التدريبي الذي انطلق يوم أمس بمبنى مراقبة الخدمات المالية بنغازي، يضم مناهج حديثة في التطوير المؤسسي المالي، مثل نظريات الرقابة الحكومية، وأركان النظام المالي، والمحاسبي الحكومي، وتبويب الميزانية العامة، والمراجعة المالية الحكومية.

وقال مدير مركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي في جامعة بنغازي الدكتور أنس بعيرة، إنه تم خلال الدورة التركيز على التعرف بين المراقبين الماليين المشاركين، وكانت أولى المحاضرات بعنوان “المحاسبة الحكومية” ألقاها الدكتور أسامة إبراهيم السحاتي، مشرف ومؤسس البرنامج التدريبي الذي سيستمر لمدة ثلاث أشهر متتالية.

وبدوره، قال نائب رئيس مركز الإدارة العامة للتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي ورئيس وحدة التدريب بالجامعة خالد العريبي، إن هناك شراكة بين وزارة المالية ممثلة في مركز الدراسات المالية والتدريب على العمليات المالية، وجامعة بنغازي ممثلة في مكتب الإدارة العامة والتطوير المؤسسي.

وأضاف العريبي أن “هذه الشراكة عقدت من أجل إعطاء هذا الدبلوم المراقبين الماليين للمراقبين الماليين، من أجل خلق مفاهيم جديدة في المراقبة المالية، فالمفاهيم الأولى التي كان يعمل بها المراقبين السابقين؛ قائمة على الخبرة والممارسة، ومن خلال الدورة التدريبية، ونهدف تعزيزهم بقدرات ومفاهيم جديدة حديثة، وهذه الشراكة بين الجامعة ووزارة المالية؛ كان من المفروض أن تقام منذ عام، ولكن بسبب جائحة كورونا تم تأجيلها واليوم ننطلق بها ونبدأ بدبلوم المراقبين الماليين. (وال- بنغازي) هــ أ / ر ت

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