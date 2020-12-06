الوطنية للنفط: إيرادات نوفمبر تجاوزت سبعمائة مليون دولار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات صادرات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات لشهر نوفمبر للعام 2020 م قد بلغت 700,421,887.47 دولار أمريكي، سبعمائة مليون وأربعمائة واحد وعشرون ألف دولار وثمانمائة وسبعة وثمانون دولار وسبعة وأربعون سنت.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أنه بهذا الإيراد تم تسجيل ارتفاع وقدره حوالي 204 % عن شهر أكتوبر الماضي.

وأشارت المؤسسة إلى أن إيرادات شهر نوفمبر من العام 2019 م قد بلغت 1,660,115,142.09 دولار أمريكي، مؤكدة بأنه قد تم تحصيل ديون عن أعوام سابقة من شركة الاستثمارات النفطية القابضة وقدرها 37,542,524.00 دولار أمريكي.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن كافة الإيرادات موجودة في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي متضمنة كافة العمليات والتسويات اللاحقة (الشركاء وحقوق الغير).