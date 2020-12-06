انطلاق اجتماعات لجان المركزي لدراسة سعر الصرف … تعرف على التفاصيل

أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية على انطلاق اجتماعات لجنتي المصرف المركزي لتوحيد سعر الصرف ، وتوحيد المركزي.

وبحسب المسؤول فسلسلة اجتماعات ستدرس سعر الصرف الجديد ، وتوحيد المركزي ليكون اجتماع مجلس الإدارة بعد ذلك فوراً .

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