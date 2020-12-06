اقتصاد

انطلاق اجتماعات لجان المركزي لدراسة سعر الصرف … تعرف على التفاصيل

تم النشر منذُ ثانيتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية على انطلاق اجتماعات لجنتي المصرف المركزي لتوحيد سعر الصرف ، وتوحيد المركزي.

وبحسب المسؤول فسلسلة اجتماعات ستدرس سعر الصرف الجديد ، وتوحيد المركزي ليكون اجتماع مجلس الإدارة بعد ذلك فوراً .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك