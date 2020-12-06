استخراج سجل تجاري لمجلس الإدارة الجديد بالمصرف الخارجي

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة من استخراج السجل التجاري للمصرف الليبي الخارجي لمجلس الإدارة الجديد والذي يترأسه”عبد اللطيف الكيب” .
عن مصدر الخبر
صحيفة صدى الاقتصادية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
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