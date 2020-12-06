اقتصاد

لليوم الثاني.. انخفاض جماعي للعملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي.. أخر الاسعار

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

سجل سعر الدولار الامريكي تراجعه مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب انخفاضا جماعيا في تداولات السوق الموازية مساء الاحد لليوم الثاني على التوالي.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاحد 06-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.39 و6.38 دينار
الدولار حوالة تركيا = 6.38 دينار
اليورو = 7.67 دينار
الجنية الإسترليني 8.50 دينار
الليرة التركية 0.82 دينار
الدينار التونسي 2.35 دينار
الجنية المصري 0.40 دينار
الدينار الاردني 8.90 دينار
الذهب عيار 18 كسر 257 دينار
الذهب عيار 21 كسر 299.8 دينار
الفضة كسر 2.70 دينار.

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