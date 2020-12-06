“سرت للنفط” تُقيّم مستوى الخدمات المقدمة من شركة شلمبرجير

بحث رئيس شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، مسعود سليمان موسى، رفقة شركة شلمبرجير أداء ومستوى الخدمات المقدمة من شركة شلمبرجير خلال سنة 2020 في مختلف مجالات خدمة الآبار.

ونوقش في الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة، مختلف مجالات خدمات الآبار مثل تسجيلات الآبار وخدمات التسميت وتقنية الحفر الموجه والتثقيب والتكسير الهيدروليكي وتنشيط الآبار ومشاريع المضخات الغاطسة، إضافة لبحث مدى التعاون المستقبلي في مجال التدريب والتطوير للعنصر الوطني.

وشارك في الاجتماع من جانب شركة سرت للنفط، عضو مجلس الإدارة للعمليات وعضو مجلس الإدارة للمالية والموارد البشرية ومدير إدارة الإنتاج ومدير إدارة الاستكشاف ومراقب الحفر وصيانة الآبار ومراقب الهندسة النفطية، أما من جانب شركة شلمبرجير، فقد حضر المدير العام للشركة فرع شمال أفريقيا والمدير العام فرع ليبيا، ومدير قسم المضخات الغاطسة بالشركة.

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