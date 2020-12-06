اقتصاد الوفاق تستعرض نشاط المؤسسات والجهات التابعة لها للربع الثالث من 2020

قالت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني اليوم الأحد، إن وكيل الوزارة الهاشمي ضيف الله عقد اجتماعاً ضم مدراء الإدارات ورؤساء ومدراء المؤسسات والجهات التابعة؛ لاستعراض تقارير نشاط الربع الثالث لعام 2020.

وبحسب بيان للوزارة، تناول الاجتماع أداء المؤسسات والشركات التابعة للوزارة واستعراض تقارير نشاطها لربع الثالث من العام الحالي، إضافة إلى طرح ومناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجهها في أداء مهامها و سبل تذليلها.

وأشار الوكيل إلى أهمية عقد اجتماعات دورية فاعلة لمتابعة سير العمل بالمؤسسات والجهات التابعة لطرح ومناقشة الآراء التي من شأنها دعم المؤسسات والرفع من الأداء، وفق البيان.

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