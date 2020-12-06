“بن شتوان” يتفقّد مجمع مليتة الصناعي ويُشدد على “بناء الثقة”

اطّلع رئيس لجنة إدارة المشغل، بشركة مليتة للنفط والغاز، محمد بن شتوان، خلال جولة تفقدية لمجمع مليتة الصناعي، على سير العمل بالمجمع.

وخلال جولته، بحث بن شتوان رفقة أعضاء مجلس الإدارة كافة العراقيل والمشاكل الفنية التي تواجه سير العمليات الصناعية التي تدار داخل المجمع، وسبل حلحلتها.

وشدد على ضرورة بناء ثقة مع الشركات المتعاقد معها والشركات المصنعة للمعدات حتى تتمكن الشركة من إجراء الصيانات الجسيمة والعمرات الشاملة لوحدات المصانع في وقتها المحدد وضمان إبقائها جاهزة لتشغيل، لضمان تزويد السوق المحلي بإمدادات الغاز والمنتجات النفطية وتصدير الفائض للخارج.

وشملت الجولة التفقدية المنطقة الصناعية بالشركة، منصات شحن المنتجات النفطية بعرض البحر، ومن ثم التوجه إلى المنطقة السكنية ومخازن حفظ المواد التموينية والمرافق الترفيهية بالمجمع.

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