انعدام السيولة النقدية يثقل كاهل المواطنين في باطن الجبل

ماتزال مشاكل انعدام السيولة النقدية في المصارف مستمرة خاصة في مدينتي بدر وتيجي، حيث يعيش المواطنون أوضاعا صعبة نتيجة لهذا الأمر.

ورغم أن مصرف الجمهورية فرع بدر باشر بفتح صالة الزبائن من جديد لتوزيع السيولة، لكن معاناة المواطنين لم تنته بعد حيث لم تصل السيولة النقدية إلى المواطن منذ أشهر.

وأجبر هذا الواقع المواطنين على شراء العملة الصعبة بالصكوك المصدقة من محال بيع الدولار المنتشرة في بدر، لغرض بيعه بأسعار منخفضة من أجل الحصول على السيولة المالية وسط خسارة فادحة من قيمة المرتبات.

وأضحى عدم توفر السيولة النقدية في بدر ومناطق عدة من باطن الجبل أمرا معتادا، لذلك اتجه أغلب المواطنين إلى المراهنة بأكثر من ثلث رواتبهم لتسديد حاجياتهم الحياتية.

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