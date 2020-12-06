الرئاسي يخفض عدد الموظفين ببعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة “بنيويورك” ومصروفاتهم إلى 30%

اعتمد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الأحد المقترح المقدم من وزارة الخارجية بالتنسيق مع بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة بنيويورك تقليص الملاك الوظيفي، ليتم خفض المصروفات وعدد الموظفين بنسبة 30%.

وبينت وزارة الخارجية خلال منشورا لها بموقع “فيسبوك” أن هذه الخطوة جاءت في إطار سياسة وزارة الخارجية والتعاون الدولي الخاصة بإعادة تقييم عمل السفارات والبعثات الليبية، ومن منطلق حرصها لترشيد الانفاق وتقليص المصروفات وعدد الموظفين الدبلوماسيين بالخارج وبما يتناسب وضرورات العمل بها في ظل الظروف الراهنة.

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