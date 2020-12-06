لجنة أزمة الوقود وميناء طرابلس يؤكدان توفير الوقود بكميات كافية وتوزيعه بشكل انسيابي

أفاد رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز “محمد فتح الله” السبت أن ناقلة أنوار ليبيا رست بميناء طرابلس البحري وعلى متنها ثلاثين مليون لتر من الوقود، مشيرا إلى أن عملية توزيعه تسير بشكل انسيابي على محطات الوقود.

من جهته أكد مدير أمن منفذ ميناء طرابلس البحري “محمد الجراي” بأن مديرية الأمن قامت باتخاذ كافة الإجراءات لحماية صهاريج الوقود داخل الميناء، لحين خروجها وتأمينها من قبل الأجهزة الأمنية الأخرى لتزويد كافة محطات الوقود.

كما دعت وزارة الداخلية المواطنين بعدم الازدحام أمام محطات الوقود مما تسبب في عرقلة لحركة السير على الطرقات العامة، والتحلي بروح المسؤولية.

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