عقيلة والحبري والبدري يناقشون احتياجات بلديات المنطقة الشرقية

عقد رئيس مجلس النواب بطبرق “عقيلة صالح” اليوم الأحد اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء “عبد السلام البدري” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري” وعمداء البلديات في المناطق التابعة للحكومة الليبية المؤقتة.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” أن الاجتماع تركز على بحث ومناقشة الاحتياجات والمشاكل التي تعانيها البلديات من اجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

كما تم طرح الحلول المقترحة من قبل العمداء وبحضور الوزراء المعنيين وهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات “عبدالسلام البدري” ونائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات “عبدالرحمن الاحيرش” ووزير الداخلية المستشار “إبراهيم بوشناف” و وزير المالية المكلف “امراجع غيث” ووزير الحكم المحلي “عادل الزائدي”.

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