الحكم المحلي بالوفاق تبحث إمكانية تخصيص ميزانيات استثنائية لبلديات الجنوب

بحث وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني عبدالباري شنبارو المكلف بتسيير مهام الوزارة مع عمداء سبع بلديات من الجنوب إمكانية تخصيص ميزانيات استثنائية، إضافة إلى قضايا أخرى متعلقة بالإدارة المحلية وصلاحياتها.

وقالت الوزارة في بيان لها، بأن الاجتماع الذي شاركت فيه بلديات وادي عتبة وغات والشويرف والشرقية والغريفة وتراغن وادري الشاطئ ناقش التحديات التي تواجه المسؤولين بالمجالس في التواصل مع مؤسسات الدولة وما يتطلب ذلك من تخصيص ميزانيات استثنائية.

وأشار البيان إلى أن تقدم السادة العمداء بمذكرة مشتركة تطالب بتفعيل مقر المجلس الأعلى للإدارة المحلية بمدينة سبها حسب ما نص عليه الإتفاق السياسي الليبي، بالإضافة إلى مطالبة العمداء بضرورة إعطائهم المزيد من الصلاحيات لا سيما فيما يتعلق بإقتراح الميزانيات وبنود صرفها.

وأكد البيان اعتزام الوزارة عقد اجتماعات خلال الفترة القادمة لجميع البلديات لمناقشة إعداد ميزانية العام 2021، مع إبداء الوكيل ترحيبه بتفعيل مقر المجلس الأعلى للإدارة المحلية بمدينة سبها ومناقشة ذلك مع الجهات ذات العلاقة.

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