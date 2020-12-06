خطوات عملية لضم دار الصيانة والصناعة البحرية لشركة الموانئ

بدأت لجنة حصر أصول وممتلكات شركة دار الصيانة والصناعة البحرية، والمشكلة من الشركة الليبية للموانئ بأعمالها، تمهيدا لضم دار الصيانة لشركة الموانئ تنفيذا للقرار الصادر في أكتوبر الماضي.

وكان مجلس الإدارة بـ”الشركة الليبية للموانئ” قد عقد قبل شهرين الاجتماع الثاني العادي لسنة 2020، وصدرت وقتها الموافقة على دمج شركة دار الصناعة والصيانة على أن يكون الدمج بطريقة الضمّ و اعتبارها فرعًا من فروعها.

وتختص شركة دار الصناعة والصيانة بمتابعة القطع البحرية في ليبيا وتقييمها وصيانتها، إذ تملك الشركة فرقت فنية محلية متدربة على الأعمال البحرية وتعزيز القطاع في ليبيا.

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