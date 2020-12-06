شركة الحديد والصلب تتجه للطاقات المتجددة والنظيفة

وقّعت شركة الحديد والصلب صباح اليوم الأحد عقد عمل مع شركة (الموقع)، يخص إنارة المبنى الإداري بالطاقة الشمسية، في خطوة جريئة للاتجاه للطاقات المتجددة والنظيفة.

ويأتي ذلك في إطار مساعي شركة الحديد والصلب لإيجاد البديل فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية، فيما ذكرت الشركة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذا المشروع سيكون بداية لخطوات أخرى لباقي مرافق الشركة للاعتماد على الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة.

وفي سياق آخر كانت الشركة قد وقّعت اتفاقية عمل الأسبوع الماضي مع شركة ايرومت التركية، حيث سيتم بموجبها استكمال أعمال التطوير لمصنع الأكسجين والهواء المضغوط، في إطار الخطط المتبعة لتحسين وزيادة الإنتاج.

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