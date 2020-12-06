اقتصاد

شركة الحديد والصلب تتجه للطاقات المتجددة والنظيفة

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقّعت شركة الحديد والصلب صباح اليوم الأحد عقد عمل مع شركة (الموقع)، يخص إنارة المبنى الإداري بالطاقة الشمسية، في خطوة جريئة للاتجاه للطاقات المتجددة والنظيفة.

ويأتي ذلك في إطار مساعي شركة الحديد والصلب لإيجاد البديل فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية، فيما ذكرت الشركة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذا المشروع سيكون بداية لخطوات أخرى لباقي مرافق الشركة للاعتماد على الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة.

وفي سياق آخر كانت الشركة قد وقّعت اتفاقية عمل الأسبوع الماضي مع شركة ايرومت التركية، حيث سيتم بموجبها استكمال أعمال التطوير لمصنع الأكسجين والهواء المضغوط، في إطار الخطط المتبعة لتحسين وزيادة الإنتاج.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الشخص الذي وقع العقد مع شركة ايرومت التركية الاخونجى محمد عبد الملك الفقية الذى كريم بلقب رجل صناعة الحديد والصُلب العربي للعام 2019 وهو يحمل شهادة مزورة

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