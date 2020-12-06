المصرف الليبي الخارجي ينهي إجراءات سجله التجاري

استخرج المصرف الليبي الخارجي السجل التجاري الخاص به والصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة الليبية بحكومة الوفاق.

وتضمن السجل أعضاء مجلس الإدارة والشركاء، برئاسة عبد اللطيف الكيب ومصطفى فوكلة، واونيس الاوجلي، وحسين اوحيدة، ونوري اوراوي، وأحمد الترهوني بالإضافة إلى حسام الشهيبي، ووفقا للسجل فإن رأس المال يبلغ 8 مليار و700 مليون دولار دفع منها ثلاثة مليارات دولار.

وفي السياق ذاته كانت الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي قد عقدت في أواخر نوفمبر الماضي، اجتماعًا تمهيديًا تأسيسيًا، بناء على قراري مجلس الوزراء رقميْ 13 – 14 لسنة 2020، واتفق خلال الاجتماع على المعايير والضوابط اللازمة والتي تحدد من خلالها اختيار أعضاء مجلس إدارة المصرف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية