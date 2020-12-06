اقتصاد

المصرف الليبي الخارجي ينهي إجراءات سجله التجاري

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استخرج المصرف الليبي الخارجي السجل التجاري الخاص به والصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة الليبية بحكومة الوفاق.

وتضمن السجل أعضاء مجلس الإدارة والشركاء، برئاسة عبد اللطيف الكيب ومصطفى فوكلة، واونيس الاوجلي، وحسين اوحيدة، ونوري اوراوي، وأحمد الترهوني بالإضافة إلى حسام الشهيبي، ووفقا للسجل فإن رأس المال يبلغ 8 مليار و700 مليون دولار دفع منها ثلاثة مليارات دولار.

وفي السياق ذاته كانت الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي قد عقدت في أواخر نوفمبر الماضي، اجتماعًا تمهيديًا تأسيسيًا، بناء على قراري مجلس الوزراء رقميْ 13 – 14 لسنة 2020، واتفق خلال الاجتماع على المعايير والضوابط اللازمة والتي تحدد من خلالها اختيار أعضاء مجلس إدارة المصرف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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