صحة الوفاق تبحث مع ديوان المحاسبة ملف العلاج بالداخل والخارج

بحث المسؤلون عن وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني في اجتماع موسع عقد بمقر الوزارة مع ممثلين عن ديوان المحاسبة في طرابلس ملف العلاج بالداخل والخارج.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، إن الاجتماع ناقش خطة الوزارة الخاصة بملف تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية ضمن المرافق الصحية لوزارة الصحة وملف العلاج ومشاركة القطاع الخاص.

وتناول الاجتماع مناقشة خطة الوزارة الخاصة بملف تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية ضمن المرافق الصحية لوزارة الصحة وملف العلاج ومشاركة القطاع الخاص، بحسب البيان.

وطرح المسؤلون من الجانبين الحلول الممكنة للجمع ما بين توفير خدمة العلاج للمواطن الذي يحتاج إلى توفير العلاج له بشكل عاجل وبين الأعمال الإدارية ما بين الوزارة الأعضاء في ديوان المحاسبة والعمل على وضع الآلية المناسبة.

كما تطرق الاجتماع إلى النقص في المورد البشري للقطاع على جميع المستويات خاصة في بعض التخصصات الدقيقة وكيفية علاج هذا النقص، خاصة لبعض المناطق كما هو الحال في مناطق الجنوب الغربي والجنوب الشرقي وباقي المناطق التي تعاني من نقص في المورد البشري في الكثير من التخصصات.

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