الغرفة التجارية الليبية المصرية تستنكر فرض شركة تركية على الموانئ الليبية من قبل حكومة الوفاق 

أخبار ليبيا 24 – خاص

استنكرت الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية فرض شركة تركية رسوم جمركية بعملة اليورو على الشاحنات الصادرة والواردة إلى الموانئ الليبية.

وقال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، ابراهيم الجراري، لأخبار ليبيا 24، “إن فرض الرسوم بدون وجه حق وتستنكر الغرفة ورجال الأعمال بالمنطقة الشرقية انتهاك السيادة الليبية وفرض الهيمنة التركية على الموانئ الليبية”.

وأوضح الجراري، “أن الأمر سيضطرهم لغلق الموانئ الليبية أمام السفن التركية وسيكون منفذ السلوم البري هو الجهة الوحيدة المسؤولة على الدخول وخروج البضائع من ليبيا”.

وتابع الجراري، “نطالب رجال الأعمال الشرفاء أصحاب الشركات والتوكيلات والبواخر ألا يتعاملوا مع هذه الشركة التركية التي تنتهك السادة الليبية وتعبث باقتصاد الوطن”.

وأكد الجراري أن إدارة الجمارك التابعة لحكومة الوفاق قد فرضت رسوم باليورو لمصلحة شركة تركية على كل البضائع الواردة إلى ليبيا عبر الموانئ النفطية.

وتابع، الجراري، “نحن في برقة والموانئ التابعة للحكومة الليبية لا نعتد ولا نتمشى بهذه القرارات ونرفضها”.