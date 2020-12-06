بومطاري يعلن استعانتهم بوكالة أمريكية لإدارة المال العام ومحاربة الفساد

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، توقيع مذكرة تعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مُشيرًا إلى ما تتمتع به الوكالة من خبرة يمكن الاستعانة بها في مجال الإصلاح الاقتصادي في ليبيا وأن مثل هذه الاتفاقيات مهمة لمحاربة الفساد.

بومطاري ذكر في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” شهدنا بصحبة سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند التوقيع على مذكرة تعاون بين وزارة المالية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتمتين علاقات التعاون والشراكة بين الوزارة والوكالة الأمريكية”.

وتابع سنستفيد من خبرة الوكالة الواسعة في تحسين إدارة المال العام وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا، وسنعمل انطلاقا من القيم المشتركة التي تهدف إلى تقوية أسس دولة ليبية موحدة من خلال الحصول على الدعم الفني والاستشارات المختلفة لصالح وزارة المالية والجهات التابعة لها .

وأضاف أن وزارة المالية تهدف من توقيع مثل هذا الاتفاقيات إلى تطوير الأداء المالي للدولة بما يعزز مشاريع التنمية ويحقق الرخاء للشعب الليبي، مختتما بأن تلك الاتفاقيات تعمل على تطوير قدرة ليبيا على معالجة عدم الاستقرار المالي وترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد.

وسبق وأكد بومطاري أن السياسة النقدية في ليبيا التي تغيرت، والتحكم في العملة الصعبة، هما سبب الفساد الذي استشرى في ليبيا في السنوات الأخيرة، موضحا أن الشخص الفاسد أمامه خيار من ثلاثة، إما إيداع أمواله في المصرف، وهذا خيار صعب لأنه سيلاحق بالسؤال من أين لك هذا، وإما شراء عقارات وممتلكات، وهذا أيضا خيار صعب لأن أمرها سينكشف للعامة وللجهات المسؤولة، وإما تحويل أمواله للخارج، وهذا الخيار في الظروف العادية صعب كذلك لأن الحوالات محكومة بسقف محدد، لكن هذا هو الإجراء الذي يتم في ليبيا في الوقت الحالي عن طريق السوق الموازية، وهذه الأخيرة يتحكم فيها مصرف ليبيا المركزي.