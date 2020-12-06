انطلاق ملتقى ليبيا الدولي لتكنولوجيا المعلومات برعاية الشركة القابضة للاتصالات

افتتح صباح اليوم الأحد ملتقى ليبيا الدولي لتكنولوجيا المعلومات والذي يقام بالمدينة الرياضية بطرابلس على مدى ثلاثة أيام برعاية الشركة القابضة للاتصالات والشركات التابعة لها تحت شعار دور تكنولوجيا المعلومات في مجابهة جائحة كورونا.



ويهدف الملتقى، والذي تشارك فيه شركات قطاع الاتصالات في ليبيا، إلى تعريف المواطن على أخر البرامج والمشاريع التي تقوم بها الشركة القابضة للاتصالات والشركات التابعة لها سواء في مجال الاتصالات أو تكنولوجيا المعلومات أو تقنيات الدفع المالي لتطبيقات الهاتف المحمول والعديد من الخدمات الأخرى ذات الصلة.



وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات “فيصل قرقاب” في كلمته خلال افتتاح الملتقى على حرص شركات القطاع وسعيهم الحثيث على تقديم خدمات الاتصال في كامل ربوع ليبيا حتى فى أصعب الظروف وجلب الخبرات العالمية ونقل المعرفة للقطاع لغرض تحسين الخدمات وتقديم الأفضل.

ويحظى الملتقى كذلك بمشاركة العديد من المخترعين وأصحاب المشاريع الخاصة من تطبيقات وبرامج إلكترونية كما يحتوي على ورش عمل ومجموعة من المحاضرات في مجال تكنولوجيا المعلومات.

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