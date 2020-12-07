مصلحة الجمارك تطالب بمنع تصدير “مادة الكربون”

خاطبت مصلحة الجمارك متمتلة في الإدارة العامة للشؤون الفنية، وزارة الإقتصاد بحكومة الوفاق، بشكل مستعجل بشأن إصدار قرار بمنع تصدير مادة الكربون الي خارج البلاد بشكل نهائي بحيت يصبح ثمن هذه المادة “بخس”.

وأوضحت صحيفة صدى الجمارك، أن مخاطبة المصلحة، تأتي ضمن حرصها واستشعارها بحجم الخطر الذي يهدد البيئة الليبية والذي ستنتج عنها أمراض وهذه الأمراض إن لم تخرج أعراضها على المدي القصير فإنها بعد مرور فترة من الزمن سيكون لوقع هذه الظاهرة سلبيا وخطيرا على المجتمع.

وأكدت مصلحة الجمارك، أن هناك بحث وتواصل مع المراكز الجمركية التي تورد عبرها السيارات لمعرفة ما إذا ثم نزع هذه المادة من السيارات قبل دخولها ليبيا.

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