مصلحة الجمارك تطالب بمنع تصدير “الكربون” إلى خارج البلاد

أخبار ليبيا 24

طالبت مصلحة الجمارك الليبية، وزارة الاقتصاد بإصدار قرار عاجل يمنع تصدير مادة البلاديوم “الكربون” الموجودة في أنابيب عادم السيارات إلى خارج البلاد بشكل نهائي.

وقال المتحدث باسم مصلحة الجمارك الليبية الرائد، فهمي الماقوري، لأخبار ليبيا 24، أن هذه الخطوة جاءت “في إطار حرص المصلحة واستشعارها بحجم الخطر الذي يهدد البيئة الليبية والذي ستنتج عنها أمراض إن لم تخرج أعراضها على المدى القصير فإنها بعد مرور فترة من الزمن سيكون لوقع هذه الظاهرة السلبية خطراً كبيراً”.

وتابع الماقوري، “إن واجبنا الوطني يُحتم علينا حماية مجتمعنا الأمني والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فرأينا أخذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لظاهرة تقديم التجار طلبات تصدير لمادة الكربون المستعملة في المركبات الآلية كمنقي لمادة أول أكسيد الكربون من عادم السيارات والتي لاحظنا تزايدها في الآونة الأخيرة”.

واختتم الماقوري حديثه، “وجب تنبيه جهات الاختصاص لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تصدير هذا النوع من الأصناف”.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وضع معايير جديدة لخفض معدل انبعاثات الكربون من السيارات في عام 2014، الأمر الذي تسبب في ارتفاع سعر البلاديوم بشكل كبير وهو أحد المعادن المستخدمة في تصنيع المحولات الحفازة، حيث وصل سعره إلى 2590 دولارًا للأونصة.

ولجأ الليبيون إلى بيع المحولات الحفازة الموجودة في أنابيب عادم السيارات “الكربون” لكسب المال وحل بعض مشاكل السيولة التي يعانون من نقصها.