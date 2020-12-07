اتفاق تعاون بين مجلس أصحاب الأعمال والمجلس الليبي العربى الأفريقى للتنمية والاستثمار

وقع مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازى اتفاقية تعاون مع المجلس الليبي العربى الأفريقى للتنمية والاستثمار.

وقال فرع المجلس في بيان، لتعزيز التعاون بين الطرفين من أجل تشجيع قطاع الأعمال على المشاركة فى تطوير الاقتصاد الليبي وتنمية التعاون الليبي والعربى والافريقي.

وأضاف البيان بأن الاتفاقية تسعى إلى تذليل الصعوبات التى تعترض مساهمة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية ودعم الجهود وتوفير البيئة المناسبة للمشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية الهادفة لإعادة إعمار ليبيا.

وأشار البيان إلى نية المجلسين تشغيل القدرات الشبابية المحلية واستثمار الموارد غير النفطية وتشكيل لجان مشتركة لمتابعه وتنفيذ اتفاقية التعاون.

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