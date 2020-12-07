الجمارك تخاطب الاقتصاد بإصدار قرار يمنع تصدر “الكربون” خارج البلاد

خاطبت مصلحة الجمارك وزارة الاقتصاد بإصدار قرار بمنع تصدير مادة “الكربون” إلى خارج ليبيا بشكل عاجل و نهائي، بعد تفشي ظاهرة بيعه في البلاد.

وأضافت المصلحة في خطاب موجه لوزارة الاقتصاد الأحد، أن القرار يأتي بعد استشعارها الخطر الذي يهدد البيئة الليبية؛ مما ينتج عنها أمراض على المدى القصير يلحق خطرا على المجتمع.

يذكر أن عدد من الليبيين بدأوا في بيع المحولات الحفازة الموجودة في أنابيب عادم السيارات “الكربون” بعد ان ارتفاع سعرها؛ بسبب قرار الاتحاد الأوروبي لخفض معدل انبعاثات الكربون من السيارات 2014 .

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