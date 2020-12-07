مشاركة ليبية بالمؤتمر الخامس للمناطق الاقتصادية على مستوى القارة الأفريقية

شاركت المنطقة الحرة مصراتة الخميس الماضي في فعاليات المؤتمر الخامس للمناطق الاقتصادية على مستوى القارة الأفريقية.

وقالت إدارة المنطقة في بيان لها، حيث بأن نسخة هذا العام خصصت لتباحث وتدارس دور المناطق الاقتصادية في دعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتكامل الإقليمي.

وقد عرضت ضمن فعاليات المؤتمر الذي انتظم افتراضيا عبر الإنترنت، عديد ورقات العمل المقدمة من المستشارين الدوليين والمنظمات العالمية.

وأشار البيان إلى أبرزها كان مساهمة المناطق الاقتصادية التحديات والفرص، عوامل النجاح لتحقيق النمو وتشجيع التكامل الإقليمي، دعم تنمية سلاسل القيمة الإقليمية ومبادرة إفريقيا للتجارة الداخلية، وأفضل الممارسات في الابتكار والرقمنة.

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