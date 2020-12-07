بسبب الديون.. تركيا تقطع الكهرباء والغاز عن نصف مليون أسرة

نقلت وسائل إعلام تركية عن وزير الطاقة والموارد التركي قوله، إن تركيا قطعت خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي عن نصف مليون أسرة في البلاد؛ بسبب تراكم الديون.

وأضاف الوزير، خلال استجواب برلماني، أنه يجب اتخاذ نهج أكثر شمولاً للتعامل مع أزمة الديون التي تواجه أفقر البلدان، مُشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات لتأخير سداد الديون وخفض الديون، وإعادة هيكلة الديون والشفافية.

وكان البنك الدولي قد أعلن، في تقرير نشره في وقت سابق، أن تركيا من الدول التي تأتي في صدارة قائمة الديون الخارجية الأعلى.

وبحسب التقرير الذي استند فيه إلى الديون الخارجية لـ 120 دولة من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل؛ جاءت تركيا من الدول الست الأكثر ديونًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية