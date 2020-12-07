تعاون اقتصادي بين مجلسي “الأعمال” و”الليبي العربي الأفريقي”

وقع مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي، اتفاقية تعاون مشترك مع والمجلس الليبي العربي الأفريقي للتنمية والاستثمار؛ لتعزيز التعاون بين الطرفين.

وبحسب بيان نشر عبر المنصة الرسمية للمجلس؛ فإن هذا الاتفاق يهدف إلى تشجيع قطاع الأعمال على المشاركة في تطوير الاقتصاد الليبي وتنمية التعاون الليبي والعربي والأفريقي.

ويهدف إلى تذليل كافة الصعوبات التي تعترض مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ودعم الجهود وتوفير البيئة المناسبة للمشروعات الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية الهادفة لإعمار ليبيا، إضافة إلى تشغيل القدرات الشبابية المحلية واستثمار الموارد غير النفطية وتشكيل لجان مشتركة بين الطرفين للمتابعة والتنفيذ.

وجاءت هذه الاتفاقية بمشاركة رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي فوزية سالم غيث، وعن جانب المجلس الليبي العربي الأفريقي للتنمية، حسن قاسم فرج أمين عام المجلس.

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