مركزي طرابلس يتحدث عن نتائج الاجتماع الأول لمجلس الإدارة.. تعرف على التفاصيل

قال المصرف المركزي في طرابلس اليوم الاثنين، إن توصل إلى نتائج جيدة عقب إنتهاء الاجتماع الأول من نوعه لمجلس الإدارة بمشاركة جميع أعضائه عبر خدمة الفيديو.

وأوضح المركزي في بيان له، بأن الاجتماع التمهيدي بحث إعادة تفعيل أعمال المجلس بشكل يحقق أهداف المصرف المركزي المحددة بموجب القانون.

وأشار البيان إلى أن النتائج الأولية تمثلت في تحديد الأهداف التي من بينها استقرار المستوى العام للأسعار ودعم سلامة النظام المصرفي، إضافة إلى تحقيق النظرة التفائلية إلى الأمام من خلال إعمال السياسة النقدية الملائمة.

وكانت صحيفة صدى الاقتصادية تحصلت على نسخة حصرية من البيان المشترك لنتائج اجتماع مجلس الإدارة الموحد الذي أكد العمل على تعديل سعر الصرف بالشكل الذي يحقق استدامة السلامة المالية والنقدية على المدى الطويل.

ويتضمن البيان الإشارة إلى توافق أعضاء مجلس الإدارة على توجيه السياسة المالية نحو إجراء الإصلاحات الهامة التي التي تواكب هذا الحدث الهام.

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