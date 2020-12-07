دون “خطة واضحة”.. انتهاء اجتماع إدارة قطبيْ “المركزي”

عقد مجلس الإدارة لمصرف ليبيا المركزي بقطبيه في طرابلس والبيضاء، لأول مرة منذ سنوات، عبر تقنية الفيديو، اجتماعًا تمهيديًا للتباحث بشأن إعادة تفعيل أعمال المجلس.

وأفاد المصرف، في بيان نشره عبر منصته الرسمية خلا من أي خطة عمل واضحة، أن الاجتماع يهدف إلى تحقيق أهداف المصرف المركزي المحددة بموجب القانون، وهي استقرار المستوى العام للأسعار ودعم سلامة النظام المصرفي.

وأضاف البيان أن الأهداف تشمل تعديل سعر الصرف بالشكل الذي يحقق استدامة السلامة المالية والنقدية على المدى الطويل، وتوجيه السياسة المالية نحو إجراء الإصلاحات المهمّة، التي تواكب هذا الحدث المهمّ.

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