تحديث جديد.. انهيار مستمر للعملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي.. وهذه أخر الاسعار

سجل سعر الدولار الامريكي المزيد من الانهيار مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب هبوطا جماعيا في تداولات السوق الموازية مساء الاثنين لليوم الثالث على التوالي.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاثنين 07-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.00 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.16 دينار

اليورو = 7.25 دينار

الجنية الإسترليني 8.00 دينار

الليرة التركية 0.78 دينار

الدينار التونسي 2.27 دينار

الجنية المصري 0.38 دينار

الدينار الاردني 8.60 دينار

الذهب عيار 18 كسر 230 دينار

الذهب عيار 21 كسر 268.3 دينار

الفضة كسر 2.5 دينار.

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