دريجة يكشف عن مكونات نتائج المسار الاقتصاي الموجزة عقب اجتماعاته منذ بداية العام

كشف رئيس مجلش إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار سابقًا محسن دريجة، عن مكونات نتائج المسار الاقتصاي الموجزة عقب اجتماعاته منذ بداية العام وإلى يومنا هذا.

وأوضح دريجة في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك اليوم الاثنين، بأنه من بين مكونات النتائج توحيد سعر الصرف للجميع دون استثناءات أو تمييز بين خاص أو عام، إضافة إلى توحيد مصرف ليبيا المركزي وتوحيد ميزانية الدولة وترشيدها.

وأضاف بأن من بين النتائج أيضا تفعيل الحكم المحلي ودوره في إدارة الخدمات المحلية وإعادة إعمار المناطق المتأثرة بالحروب وتنفيذ برنامج لمعالجة مشكلة الكهرباء، بالإضافة إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص ومساعدة الأعمال الناشئة على النمو.

ومن المتوقع بحسب رئيس مجلس مؤسسة الاستثمار السابق تنفيذ البرنامج المفصل للإصلاحات الاقتصادية من خلال مسؤولية الجهات التنفيذية الفترة القادمة.

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