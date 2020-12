“الوفاق” تسعى لاستقطاب الخبرات التركية في “تمكين المرأة”

بحث وزير العمل والتأهيل المفوّض بحكومة “الوفاق”، المهدي الأمين، مع سفير تركيا لدى ليبيا، سرحت أكسن؛ تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وتضمن الاجتماع المُوسّع، الذي عُقد بمقر الوزارة؛ إمكانية الاستفادة من الخبرات التركية في العديد من المجالات؛ أبرزها التدريب واستخدام اليد العاملة، بالإضافة إلى برامج دعم وتمكين المرأة.

من جانبه، أكد السفير التركي استعداد بلاده لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وبلورة البرامج المشتركة في شكل مذكرة تفاهم، يتم إعدادها خلال الفترة القادمة.

