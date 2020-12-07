حصري: عضو مجلس إدارة المركزي “غيث” يصرح لصدى حول الاجتماع الرسمي القادم

قال عضو مجلس الإدارة بمصرف ليبيا المركزي “مراجع غيث” في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي اليوم اجتماع تمهيدي للإعداد لاجتماع الرسمي

وتابع بالقول “غيث” في تصريحه لصدى أن الاجتماع الرسمي سيكون بعد انتهاء لجنة دراسة سعر الصرف من أعمالها لتعرضها على مجلس الإدارة .

حيث عقد اليوم اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي لمناقشة عدد من المواضيع ، مع صدور بيان يؤكد تفعيل المجلس من جديد لتحقيق النظرة التفاؤولية إلى للأمام من خلال أعمال السياسة النقدية الملائمة .

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