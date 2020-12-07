الانتهاء من مرحلة زراعة عدد “27” صنفًا من حبوب القمح الطري ضمن اختبار الأصناف ملائمة لظروف البيئية للمرج

العويلية 07 ديسمبر 2020 (وال)-تم الانتهاء من مرحلة الزراعة لعدد “27” صنفًا من حبوب القمح الطري، بشأن تجارب ادخال أصناف جديدة من قبل مجموعة من رؤساء الإدارات والبُحّاث.

وتتضمن هذه التجربة التي تأتي تنفيذًا للاتفاقية المُبرمة خلال المدة الماضية بين مركز البحوث الزراعية والحيوانية والمعهد العالي للعلوم الزراعية بالعويلية ببلدية المرج، تجربة زراعة “27” صنفًا على “3” مكررات في قطع تجريبية طول 4 م × عرض 1.5 م ، وذلك لاختبار أي من هذه الأصناف ملائمة للمنطقة تحت الظروف البيئية للمرج. (وال- العويلية) أ ف/ ر ت

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