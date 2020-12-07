“الكبير” يبحث عودة الشركات البريطانية للعمل في ليبيا

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، رفقة سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، “نيكولاس هوبتون” والمستشارَين السياسي والاقتصادي بالسفارة، العديد من المواضيع المشتركة بين الطرفين في المجال الاقتصادي.

ونوقش في الاجتماع الذي عُقد بمكتب المحافظ بطرابلس، إمكانية دعم وتعزيز العلاقات وتفعيل دور القطاع الخاص وعودة الشركات البريطانية لاستئناف أعمالها في ليبيا وأهمية دور مصرف ليبيا المركزي في هذه المرحلة.

ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع الاجتماع التمهيدي الأول لمجلس الإدارة لمصرف ليبيا المركزي بقطبيه في طرابلس والبيضاء، لأول مرة منذ سنوات، عبر تقنية الفيديو، وذلك للتباحث بشأن إعادة تفعيل أعمال المجلس، حيثُ يهدف هذا الاجتماع إلى تحقيق أهداف المصرف المركزي المحددة بموجب القانون، وهي استقرار المستوى العام للأسعار ودعم سلامة النظام المصرفي.

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