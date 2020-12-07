“صنع الله” يناقش مع شركة أكاكوس خططها المستقبلية لزيادة معدلات الإنتاج النفطي

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الاثنين اجتماعا مع رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة أكاكوس للعمليات النفطية “أحمد عمّار”.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة النشاط العام للشركة، وخططها المستقبلية لزيادة معدلات الإنتاج، والتحديات التي تواجهها في تحقيق بعض من مستهدفاتها، وكيفية تجاوزها والحلول المناسبة لها.

من جهته أكد “صنع الله” على ضرورة الاهتمام بعاملي الشركة، من خلال توفير بيئة العمل الملائمة لهم، والتركيز على الاهتمام بالمرافق بمواقع الشركة الإنتاجية، لكي يتمكن مستخدميها من القيام بعملهم وواجباتهم بالشكل الأمثل،

كما شدد على أهمية الاخذ في الاعتبار بتطبيق التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتوعية المستخدمين بالإجراءات الاحترازية.

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