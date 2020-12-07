عقيلة صالح يصدر تعليماته بضرورة الإسراع لحل مختنقات السيولة والوقود ببلدية سرت

أكد رئيس مجلس النواب بطبرق “عقيلة صالح” الاثنين على ضرورة الاسراع بحل المختنقات التى تواجة مدينة سرت وخاصة مشاكل معاناة المدينة فى نقص الوقود والسيولة النقدية والإمداد الطبى والأدوية والغاز وبعض المعوقات التى تواجة بلدية سرت.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بحضور رئيس مجلس الوزارء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وعدد من الوزراء ونواب الوزارء وعمداء البلديات بالحكومة

بدوره طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت خلال اللقاء أن مدينة سرت مهمشة وتعانى من كافة الامكانيات والدعم ولاسيما مشاكل شح الوقود والامداد الطبى ومستلزمات جائحة كورونا والغاز والسيولة النقدية للمصارف ومختنقات تواجة بلدية سرت ومؤسساتها وإداراتها ومكاتبها.

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